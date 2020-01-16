***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
16.01.2020 19:26
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Basında yer alan haberlerden görüldüğü üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 15 Ocak 2020 tarih ve E.1092 sayılı yazısında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvurularının bu aşamada uygun olarak değerlendirilemeyeceğini bildirmiştir.
Bu gelişme sonrası yaptığımız değerlendirme neticesinde, 13 Ocak 2020 tarihinde KAP'ta paylaştığımız 2020 yılı finansal ve operasyonel beklentilerimizde bir değişiklik öngörmemekteyiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813272
BIST
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0160
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,05
|Açılış
|: 292,00
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6322
|7,6705
|% -0,03
|
|Frank
|6,0492
|6,0857
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5568
|1,5646
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-5,16
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,80
|64,80
|0,80
|
Seans Raporu
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-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, PETKM