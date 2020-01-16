***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBasında yer alan haberlerden görüldüğü üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 15 Ocak 2020 tarih ve E.1092 sayılı yazısında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvurularının bu aşamada uygun olarak değerlendirilemeyeceğini bildirmiştir.Bu gelişme sonrası yaptığımız değerlendirme neticesinde, 13 Ocak 2020 tarihinde KAP'ta paylaştığımız 2020 yılı finansal ve operasyonel beklentilerimizde bir değişiklik öngörmemekteyiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813272BIST