***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi28.08.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıEvet (Yes)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulumuz tarafından Ali İsmail SABANCI - Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Yönetim Kurulunda imza yetkisini kullanan iki üye olarak belirlenmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı20Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası4/C - PEGASUS'TAKİ İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜYönetim kurulu başkanının adıAli İsmail SABANCIİcra başkanı / genel müdürün adıMehmet Tevfik NANEYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744939Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarKadın üyelerin sayısı ve oranıSayı: 1, Oran: %12,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798370BIST