***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim Uyum RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2019AçıklamalarPegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2019 yılı üçüncü çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. Uyum Durumunda 4.3.10'uncu maddede tam uyum doğrultusunda olumlu yönde değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca 4.3.10 ve 4.6.1'inci maddelerin açıklama bölümleri yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu AçıklamaEvet Kısmen Hayır Muaf İlgisizKurumsal Yönetim Uyum Raporu1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI1.3. GENEL KURUL1.4. OY HAKKI1.5. AZLIK HAKLARI1.6. KAR PAYI HAKKI1.7. PAYLARIN DEVRİ2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ2.2. FAALİYET RAPORU3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.X Denetim Komitesinde görev yapan üyelerimizden Sayın Agah UĞUR'un denetim, muhasebe veya finans alanına özgü geçmiş görevleri bulunmaktadır ve Sayın UĞUR Borusan Holding bünyesinde altı yıl mali işler genel müdür yardımcısı (CFO) olarak görev yapmıştır. Buna ek olarak Komite üyelerimizin farklı ülke ve sektörlerde toplam 60 yıla yakın üst düzey yöneticilik (genel müdür yardımcılığı, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, vb.) tecrübesi bulunmaktadır.4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.X Şirketimizde Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi çalışmaları 2013 yılından bu yana bağımsız danışmanlardan alınan destekle düzenli olarak sürdürülmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre hedef belirlenmesi ve uygulama sonuçlarının takip edilebilmesi için değerlendirme anketi iki yılda bir düzenlenmektedir. Son anket çalışması 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. 2020 yılından itibaren bir önceki anket sonucunda alınan kararlar uygulamaya alınacaktır. Komiteler ayrıca her yıl sonunda faaliyetlerini gözden geçirmektedir ve 2018 yılında bu çalışma gerçekleştirilmiştir ve 2019 yılında tekrar edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798369BIST