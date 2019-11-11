***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)
11.11.2019 22:55
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2019
Açıklamalar
Pegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2019 yılı üçüncü çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. Uyum Durumunda 4.3.10'uncu maddede tam uyum doğrultusunda olumlu yönde değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca 4.3.10 ve 4.6.1'inci maddelerin açıklama bölümleri yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.3. GENEL KURUL
1.4. OY HAKKI
1.5. AZLIK HAKLARI
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.7. PAYLARIN DEVRİ
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.2. FAALİYET RAPORU
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X Denetim Komitesinde görev yapan üyelerimizden Sayın Agah UĞUR'un denetim, muhasebe veya finans alanına özgü geçmiş görevleri bulunmaktadır ve Sayın UĞUR Borusan Holding bünyesinde altı yıl mali işler genel müdür yardımcısı (CFO) olarak görev yapmıştır. Buna ek olarak Komite üyelerimizin farklı ülke ve sektörlerde toplam 60 yıla yakın üst düzey yöneticilik (genel müdür yardımcılığı, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, vb.) tecrübesi bulunmaktadır.
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Şirketimizde Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi çalışmaları 2013 yılından bu yana bağımsız danışmanlardan alınan destekle düzenli olarak sürdürülmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre hedef belirlenmesi ve uygulama sonuçlarının takip edilebilmesi için değerlendirme anketi iki yılda bir düzenlenmektedir. Son anket çalışması 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. 2020 yılından itibaren bir önceki anket sonucunda alınan kararlar uygulamaya alınacaktır. Komiteler ayrıca her yıl sonunda faaliyetlerini gözden geçirmektedir ve 2018 yılında bu çalışma gerçekleştirilmiştir ve 2019 yılında tekrar edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798369
BIST