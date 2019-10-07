***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2019 13:46
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız ile Yönetim Kurulu kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Sayın Agah UĞUR'un bağımsız üye olarak görev yapabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı duyurulmuştu. Başvurumuz doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2019 tarihli yazısı ile Sayın Agah UĞUR'un bağımsız üyelik görevi için herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790814
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