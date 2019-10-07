***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız ile Yönetim Kurulu kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Sayın Agah UĞUR'un bağımsız üye olarak görev yapabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı duyurulmuştu. Başvurumuz doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2019 tarihli yazısı ile Sayın Agah UĞUR'un bağımsız üyelik görevi için herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790814BIST