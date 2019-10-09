***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2019 18:24
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılı Eylül ayı trafik verileri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791930
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
99.623
18:055,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0379
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,74
|Açılış
|: 284,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
284,95
En Düşük
281,62