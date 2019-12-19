***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2019 19:30
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 18.12.2014 tarih ve 471 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen "Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Politikası"nın yerini almak üzere ekte yer alan "Yönetim Kurulunda Temsil Politikası"nın kabulüne karar verilmiştir.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804451
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9443
En Düşük
5,9006
18:056,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
18:05282,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,36
|Açılış
|: 282,61
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,69
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7231
|7,7619
|% -0,11
|
|Frank
|6,0560
|6,0925
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5796
|1,5876
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|3,17
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,33
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,02
|
|B. Petrol
|66,55
|66,55
|0,38
|
Seans Raporu
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17:59VKING
Yüzde 4.47 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 471 adet işlem
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17:58DERAS
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17:56TIRE
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 933, 754 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 36 artarak (% 0.10 ) 105, 400
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO