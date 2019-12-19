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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2019 19:30
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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında Ocak – Aralık 2020 döneminde teslimi planlanan 11 adet Airbus A320neo ve 5 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. 
* 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 57 adet A320neo ve 43 adet A31neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804452


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EUKYO 2,06 8.255.203 % 10,16  
HALKS 2,20 521.514 % 10,00  
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Riyal 1,5796 1,5876 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 2,91  
Altın Gr. 282 283 1,29  
Cumhuriyet 1.868 1.897 13,00  
Tam 1.860 1.906 11,31  
Yarım 899 922 5,47  
Çeyrek 451 461 2,74  
Gümüş.Ons 17,06 17,08 0,05  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 0,02  
B. Petrol 66,61 66,61 0,44  
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