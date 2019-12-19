***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2019 19:30
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında Ocak – Aralık 2020 döneminde teslimi planlanan 11 adet Airbus A320neo ve 5 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
* 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 57 adet A320neo ve 43 adet A31neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804452
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9443
En Düşük
5,9006
18:056,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
18:05282,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,36
|Açılış
|: 282,61
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,69
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7231
|7,7619
|% -0,11
|
|Frank
|6,0560
|6,0925
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5796
|1,5876
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,91
|
|Altın Gr.
|282
|283
|1,29
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,02
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|0,44
|
Seans Raporu
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17:59VKING
Yüzde 4.47 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 471 adet işlem
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17:58DERAS
Yüzde 7.43 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 324, 719 adet işlem
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17:56TIRE
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 933, 754 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 36 artarak (% 0.10 ) 105, 400
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO