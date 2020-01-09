***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2020 18:19
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Nisan 2013 tarihli pay izahnamesinde Pegasus'un uzun vadede teknik üs bakım hizmetlerini gerçekleştirme kapasitesine sahip olacak şekilde kendi uçak bakım merkezini kurmayı değerlendirdiği belirtilmiştir. Şirketimiz bu doğrultuda, filosundaki uçaklar, uçak motorları ve diğer parçalar için hat bakım, komponent bakım ve üs bakım faaliyetlerini merkez üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ("SAW") gerçekleştirebilmek amacıyla bir uçak bakım hangarı inşa etmek üzere havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ("HEAŞ") ile 19.133 m2 kapalı hangar alanına sahip bir geliştirme arazisi için 20 yıllık ve kiracıya ait 2048 sonuna kadar uzatım opsiyonu içeren bir kira sözleşmesi imzalamıştır. Kira süresi Pegasus tarafından gerçekleştirilecek hangar inşaatının tamamlanarak kesin kabulü üzerine başlayacaktır.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811185
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0454
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8570
18:056,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0486
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5075
18:05292,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,26
|Açılış
|: 292,75
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,45
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.474.773
|% -3,96
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6431
|7,6814
|% -1,09
|
|Frank
|6,0118
|6,0480
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5596
|1,5674
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-8,20
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|-0,05
|
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH