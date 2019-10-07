***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ İSMAİL SABANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Esas Holding grup şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği Hayır 0.86 Yoktur Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadırHÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü, Esas Holding, Esas Holding Grup Şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üye Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadırSERTAÇ HAYBAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Flybondi Limited, Birleşik Krallık Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Emniyet Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Emniyet Komitesi ÜyesiHATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kale Grubu Başkanı ve Genel Müdürü Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Komite görevi buılunmamaktadırSTEPHEN MARK GRIFFITHS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kıdemli Danışman, Oliver Whyman Consulting, Birleşik Krallık 0 - Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMICHAEL GLYN POWELL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici - İcracı Yönetim Kurulu Başkanı ve Geçici Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Flybondi Limited, Birleşik Krallık 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 29.08.2019 İcrada Görevli Değil - Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790815BIST