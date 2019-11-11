***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.834 57.259.834Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler234.772 2.081.455 -2.316.227 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.943 1.227.540 1.179.597 1.179.597Dönem Karı (Zararı)1.227.540 1.227.540 1.227.540Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.943 -47.943 -47.943Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 32.049.670 -170.904 20.311.426 1.967.073 2.854.625 1.227.540 58.239.431 58.239.431Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952Transferler126.492 1.244.541 -1.371.033Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141.163 3.495.197 3.354.034 3.354.034Dönem Karı (Zararı)3.495.197 3.495.197 3.495.197Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-141.163 -141.163 -141.163Sermaye Arttırımı18.770.330 18.770.330 18.770.330Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000Dönem Sonu Bakiyeler29 50.820.000 -332.138 42.632.526 2.093.565 3.899.166 3.495.197 102.608.316 102.608.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.347.344 -24.587.343Dönem Karı (Zararı)3.495.197 1.227.540Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.879.719 717.028Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler862.291 649.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.754Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler42.754Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-3.559.753Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.100Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-215.169 -17.041Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.742 84.541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.968.895 -26.331.911Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-859.246 7.021Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.708.417 -6.506.034İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.101.744 -1.557.233İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.606.673 -4.948.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.757.182 -25.645.803İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.689 471İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.759.871 -25.646.274Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)5.000 -155.514Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-158.715 -881Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.444.462 2.897.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.970.787 1.079.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)473.675 1.817.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)61.559 14.490Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.837 796.760İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-58.837İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 796.760Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.585.049 2.260.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.932Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.353.417 -24.387.343Ödenen Temettüler-200.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.618.967 -997.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.818Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.940.786 -998.845Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.436.275 -789.364Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-504.511 -209.481Alınan Temettüler3.559.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.739.717 16.915.885Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.770.331Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.770.331Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.169.386 16.915.885Kredilerden Nakit Girişleri5.169.386 16.915.885Ödenen Temettüler-200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.011.340 -8.668.485NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.011.340 -8.668.485DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.904.556 9.283.052DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.915.896 614.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 74.492.196 41.809.342Finansal Yatırımlar8 18.441 457.095Ticari Alacaklar11 52.614.436 27.906.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 3.726.802 1.625.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 48.887.634 26.280.961Diğer Alacaklar6.12 836.145 937.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 10.581 7.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 825.564 930.019Türev Araçlar13 475.000 480.000Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 475.000 480.000Peşin Ödenmiş Giderler15 436.985 278.270Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 113.548 119.621ARA TOPLAM128.986.751 71.988.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.986.751 71.988.258DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 64.247.854 62.947.854Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8 64.247.854 62.947.854Diğer Alacaklar12 1.619.774 779.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.619.774 779.106Maddi Duran Varlıklar19 2.949.292 2.196.012Mobilya ve Demirbaşlar19 2.375.968 1.677.016Özel Maliyetler19 573.324 518.996Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 689.981 364.766Diğer Haklar20 689.981 364.766Ertelenmiş Vergi Varlığı24 47.905TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.554.806 66.287.738TOPLAM VARLIKLAR198.541.557 138.275.996KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 10.704.261 6.904.636İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.704.261 6.904.636Banka Kredileri9 10.704.261 6.904.636Ticari Borçlar11 42.254.836 22.687.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 8.660.379 1.945.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 33.594.457 20.741.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 220.017 158.458Diğer Borçlar12 1.214.509 1.273.346İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 1.214.509 1.273.346Türev Araçlar20.187.361 6.602.312Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 20.187.361 6.602.312Kısa Vadeli Karşılıklar260.447 260.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 232.447 232.447Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 28.000 28.000ARA TOPLAM74.841.431 37.886.649TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.841.431 37.886.649UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.615.722 19.245.961İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.615.722 19.245.961Banka Kredileri9 20.615.722 19.245.961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.25 476.088 252.356Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 207.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.091.810 19.705.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER95.933.241 57.592.044ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 102.608.316 80.683.952Ödenmiş Sermaye29 50.820.000 32.049.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -332.138 -190.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -332.138 -190.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -332.138 -190.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.632.526 42.632.526Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 42.632.526 42.632.526Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 42.632.526 42.632.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 2.093.565 1.967.073Yasal Yedekler29 2.093.565 1.967.073Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 3.899.166 2.854.625Net Dönem Karı veya Zararı29 3.495.197 1.371.033TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.608.316 80.683.952TOPLAM KAYNAKLAR198.541.557 138.275.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 56.873.446 55.710.814 16.224.539 19.131.581Satışların Maliyeti30 -40.593.561 -41.669.414 -10.423.592 -14.086.305TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.279.885 14.041.400 5.800.947 5.045.276Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)16.279.885 14.041.400 5.800.947 5.045.276Genel Yönetim Giderleri31 -13.777.165 -10.861.132 -4.927.626 -3.778.918Pazarlama Giderleri31 -2.440.097 -1.511.968 -1.033.660 -533.183Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 23.091 56.846 14.804 7.377Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-277 -277ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.714 1.724.869 -145.535 740.275Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.183.689 1.299.047 3.085.303 716.381Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-86.605 -85.528 1.625 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35 11.182.798 2.938.388 2.941.393 1.456.656Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri35 -7.902.770 -1.727.889 -3.137.967 -688.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 3.280.028 1.210.499 -196.574 767.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri215.169 17.041 -6.377 -2.443Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 215.169 17.041 -6.377 -2.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.495.197 1.227.540 -202.951 765.419DÖNEM KARI (ZARARI)3.495.197 1.227.540 -202.951 765.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları3.495.197 1.227.540 -202.951 765.419Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-141.163 -47.943 -90.653 -18.807Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 -180.978 -65.407 -116.223 -24.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 39.815 17.464 25.570 5.305Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 39.815 17.464 25.570 5.305Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-141.163 -47.943 -90.653 -18.807TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.354.034 1.179.597 -293.604 746.612Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları3.354.034 1.179.597 -293.604 746.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798299BIST