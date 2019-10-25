***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPhillipCapital Grubu olarak, Türkiye'ye yatırım yapmaya büyük bir istekle devam etmekteyiz,fakat dün, 24 Ekim 2019 Perşembe akşamı bir internet sitesinde yayınlanan ve PhillipCapital'in bir Gayrimenkul Proje Geliştirme şirketini satın alacağına yönelik haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.10.2019E. Kerem KORUR Oğuz YILMAZGenel Müdür Genel Müdür Yard.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794686BIST