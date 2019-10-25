***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 08:52
***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PhillipCapital Grubu olarak, Türkiye'ye yatırım yapmaya büyük bir istekle devam etmekteyiz,
fakat dün, 24 Ekim 2019 Perşembe akşamı bir internet sitesinde yayınlanan ve PhillipCapital'in bir Gayrimenkul Proje Geliştirme şirketini satın alacağına yönelik haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.10.2019
E. Kerem KORUR Oğuz YILMAZ
Genel Müdür Genel Müdür Yard.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794686
BIST
11:27100.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 259,24
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:275,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0107
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:276,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:27279,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 279,23
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,68
|31.535.287
|% 18,58
|
|DITAS
|7,41
|4.831.631
|% 13,30
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.015
|% -6,22
|
|DOKTA
|36,78
|1.151.711
|% -5,55
|
|ADNAC
|1,80
|2.499.117
|% -4,76
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|ASELS
|18,61
|203.277.460
|% 2,42
|
|GARAN
|9,65
|112.385.990
|% -0,52
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|AKBNK
|7,18
|78.341.584
|% -0,28
|
|IHLGM
|0,78
|61.940.283
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|OSTIM
|1,28
|35.383.783
|% -1,54
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,25
|26.563.873
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3954
|7,4325
|% 0,10
|
|Frank
|5,7980
|5,8329
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,57
|
|Altın Gr.
|279
|280
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|-0,08
|
Seans Raporu
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