***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEKREM KEREM KORUR Genel MüdürOĞUZ YILMAZ Genel Müdür yardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviTHOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu BaşkanıTEO CHOA CHEE GEORGE Yönetim Kurulu ÜyesiLIM WAH LIN Yönetim Kurulu ÜyesiLIM WAH TONG Yönetim Kurulu ÜyesiEKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel MüdürOĞUZ YILMAZ Genel Müdür YardımcısıSEDEN AYHAN GÜRLER Takas Operasyon SorumlusuALTUĞ AYGÜL Müşteri TemsilcisiKadir Berkay AYTEKIN Kurumsal Finansaman MüdürüFeride SALTIK BEKTAŞ MüfettişŞule AKARLI ŞENGÜL İç Denetim Görevlisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798815BIST