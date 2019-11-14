***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.11.2019 09:44
***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EKREM KEREM KORUR Genel Müdür
OĞUZ YILMAZ Genel Müdür yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
THOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu Başkanı
TEO CHOA CHEE GEORGE Yönetim Kurulu Üyesi
LIM WAH LIN Yönetim Kurulu Üyesi
LIM WAH TONG Yönetim Kurulu Üyesi
EKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel Müdür
OĞUZ YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
SEDEN AYHAN GÜRLER Takas Operasyon Sorumlusu
ALTUĞ AYGÜL Müşteri Temsilcisi
Kadir Berkay AYTEKIN Kurumsal Finansaman Müdürü
Feride SALTIK BEKTAŞ Müfettiş
Şule AKARLI ŞENGÜL İç Denetim Görevlisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798815
BIST
10:48104.587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -241,25
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
104.081
10:485,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0291
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:486,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:48271,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,74
|Açılış
|: 271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,50
|30.459.412
|% 11,61
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|PINSU
|2,24
|13.272.030
|% 9,80
|
|EUYO
|1,17
|7.787.791
|% 9,35
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|DOKTA
|30,60
|2.485
|% -6,76
|
|OZGYO
|1,28
|19.891.668
|% -4,48
|
|THYAO
|13,58
|528.713.135
|% -0,80
|
|ASELS
|19,17
|160.267.748
|% -0,57
|
|PGSUS
|75,35
|139.811.701
|% -0,86
|
|KRDMD
|2,34
|125.450.589
|% -1,27
|
|GARAN
|9,86
|112.660.772
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,34
|125.450.589
|% -1,27
|
|THYAO
|13,58
|528.713.135
|% -0,80
|
|ISFIN
|2,72
|91.233.756
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,30
|31.694.877
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|75.841.499
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3778
|7,4148
|% 0,32
|
|Frank
|5,8047
|5,8397
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,37
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
|
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