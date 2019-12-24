***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 16:17
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonucunda Kayseri İrtibat Bürosu için 18.12.2019 tarihinde izin çıkmış olup, konuya ilişikin kamuoyu duyurumuz ilişiktedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804989
BIST
17:00113.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.114,36
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:005,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:006,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:00285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,22
|88.895.750
|% 16,27
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.858.881
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.919.092
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|847.688.427
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|491.622.290
|% 4,56
|
|PETKM
|3,76
|407.642.206
|% 1,08
|
|IPEKE
|8,00
|396.459.006
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|363.522.133
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,13
|256.107.759
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,46
|257.686.047
|% -3,95
|
|ZOREN
|1,73
|238.286.009
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.611.734
|% 5,19
|
|PETKM
|3,76
|407.642.206
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6791
|7,7176
|% 0,03
|
|Frank
|6,0359
|6,0723
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,27
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|0,33
|