***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187Transferler14.2 250.000 -250.000 650.020 -650.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-451 6.960.327 6.959.876Dönem Karı (Zararı)23 6.960.327 6.960.327Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.4 -451 -451Kar Payları-470.588 -470.588Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 1.528 -1.603.380 6.960.327 9.358.475 0 9.358.475Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304Transferler18.976.627 -18.976.627Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.406 -7.757.635 -7.764.041Dönem Karı (Zararı)23 -7.757.635 -7.757.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.4 -6.406 -6.406Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -5.937 17.843.835 -7.757.635 14.080.263 0 14.080.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-185.884 243.142Dönem Karı (Zararı)-7.757.635 6.960.327Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 -7.757.635 6.960.327Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.085.234 2.510.402Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 82.047 96.260Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.302 16.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 15.302 16.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.019 -547Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 -3.016 -2.914Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 1.997 2.367Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -2.181.564 2.397.807İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.659.078 -9.224.434Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.547.507 -8.371.915İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 9.547.507 -8.371.915Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler91.002 -423.673İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 101.975 -423.673İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.973 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -82.303 -609.554Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 14.184 8.731İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.184 8.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 46.624 85.545Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.155 61.319İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.155 61.319Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 33.313 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.596 25.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 4.596 25.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-183.791 246.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.093 -3.153YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI75.596 -86.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.558 76.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 244.558 76.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-168.962 -162.573Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -152.133 -162.573Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -16.829 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.997 -468.106Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-22.997 2.482Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 -22.997 2.482Ödenen Temettüler14 0 -470.588YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.285 -311.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.285 -311.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.181 369.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.896 58.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.896 163.181Ticari Alacaklar6 16.239.741 25.789.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.6 16.239.741 25.789.245Diğer Alacaklar7 865.087 956.089İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.7 854.114 956.089İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.973 0Peşin Ödenmiş Giderler9 278.038 110.735Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 5.465 3.372ARA TOPLAM17.418.227 27.022.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.418.227 27.022.622DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 152.724 311.007Taşıtlar0 121.000Mobilya ve Demirbaşlar94.336 102.737Özel Maliyetler58.388 87.270Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 37.848 37.208Diğer Haklar11 37.848 37.208Peşin Ödenmiş Giderler9 0 85.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 85.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.572 433.215TOPLAM VARLIKLAR17.608.799 27.455.837KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 55.086 78.083İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.086 78.083Banka Kredileri55.086 78.083Ticari Borçlar6 180.032 168.864İlişkili Taraflara Ticari Borçlar180.032 168.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 116.003 69.379Diğer Borçlar7 79.292 75.137İlişkili Taraflara Diğer Borçlar79.292 75.137Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.921 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.921 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.914 3.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.914 3.318ARA TOPLAM450.248 394.781TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER450.248 394.781UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 21.392 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.392 0Uzun Vadeli Karşılıklar13 66.167 42.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 66.167 42.857Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 2.990.729 5.173.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.078.288 5.216.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.528.536 5.611.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.080.263 21.844.304Ödenmiş Sermaye14 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.937 469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.937 469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -5.937 469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 17.843.835 -1.132.792Net Dönem Karı veya Zararı23 -7.757.635 18.976.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.080.263 21.844.304TOPLAM KAYNAKLAR17.608.799 27.455.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.914.965 12.166.891 1.376.995 -1.591.001TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.914.965 12.166.891 1.376.995 -1.591.001BRÜT KAR (ZARAR)3.914.965 12.166.891 1.376.995 -1.591.001Genel Yönetim Giderleri17 -3.251.010 -2.177.308 -1.087.022 -859.402Pazarlama Giderleri18 -937.093 -391.580 -300.122 -102.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.487 6.079 3.300 1.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -9.606.983 -2.367 -4.124.405 -26ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.873.634 9.601.715 -4.131.254 -2.550.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 72.793 18.800 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -33.505 -150 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.834.346 9.620.365 -4.131.254 -2.550.947Finansman Gelirleri21 17.348 24.862 8.062 7.693Finansman Giderleri21 -122.201 -287.093 -34.465 -133.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.939.199 9.358.134 -4.157.657 -2.677.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.181.564 -2.397.807 909.722 404.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 2.181.564 -2.397.807 909.722 404.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.757.635 6.960.327 -3.247.935 -2.272.696DÖNEM KARI (ZARARI)-7.757.635 6.960.327 -3.247.935 -2.272.696Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.757.635 6.960.327 -3.247.935 -2.272.696Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.406 -451 -2.545 -985Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.406 -451 -2.545 -985Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.602 113 637 247Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi13 -8.008 -564 -3.182 -1.232Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.406 -451 -2.545 -985TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.764.041 6.959.876 -3.250.480 -2.273.681Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.764.041 6.959.876 -3.250.480 -2.273.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795408BIST