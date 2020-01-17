***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Hasan Ozan YENİÇERİ 10.01.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813465BIST