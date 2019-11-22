***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2019 15:07
***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PINSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdullah Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800113
BIST
16:47106.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -570,52
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:475,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7172
En Düşük
5,6924
16:476,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:47270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,57
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,18
|36.448.896
|% 17,20
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.873.589
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,01
|96.703.918
|% -11,21
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.205.720
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.622.748
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|254.657.357
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.103.072
|% -0,27
|
|ASELS
|19,20
|235.995.069
|% -0,57
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,47
|169.323.390
|% 7,30
|
|KRDMD
|2,35
|187.208.047
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.239.088
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3262
|7,3629
|% -0,11
|
|Frank
|5,7239
|5,7584
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|4,13
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|6,03
|
|Yarım
|862
|885
|2,91
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-0,22
|
Seans Raporu
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 38 kaybederek (% -0.63 ) 130, 887
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16:54MGROS
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem
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16:52PINSU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 515 adet işlem