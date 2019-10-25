***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 1.075.488 41.558.165 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849Transferler0 0 0 -1.668.538 0 -1.668.538 0 -1.668.538 0 -18.047.336 19.715.874 1.668.538 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -328.814 -328.814 95.207 -233.607 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -10.103.044 -10.103.044Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -9.869.437 -9.869.437Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -328.814 -328.814 95.207 -233.607 0 0 0 0 -233.607 -233.607Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 40.708.471 -2.223.146 38.485.325 1.170.695 39.656.020 4.180.008 -36.646.248 -9.869.437 -46.515.685 53.884.805 53.884.805Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727Transferler0 0 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -19.759.122 22.077.329 2.318.207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.917.299 -19.917.299Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 0 0 -707.494 -707.494Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 60.417.427 -2.850.638 57.566.789 1.520.020 59.086.809 4.180.008 -56.041.046 -19.209.805 -75.250.851 44.580.428 44.580.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.677.637 11.155.509Dönem Karı (Zararı)-19.209.805 -9.869.437Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-19.209.805 -9.869.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.713.191 36.767.431Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 15.293.559 10.711.831Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler207.673 342.968Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 207.673 342.968Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.217.580 2.492.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler646.909 497.938Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 0 275.773Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.570.671 1.718.464Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler16 -320.876 -164.421Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.863.575 16.130.360Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.406.760 -353.067Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 27.270.335 16.483.427Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.587.750 7.683.869Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 -69.993 -401.227Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -66.077 -28.124Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-66.077 -28.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.677.469 -15.231.978Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.334.636 -25.846.303İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.666.479 -1.828.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.668.157 -24.017.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.637.456 -5.992.408İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.728 14.358İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.617.728 -6.006.766Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.268.269 -11.742.149Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.340.493 -1.745.109Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.455.665 28.681.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)638.345 264.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.817.320 28.416.778Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)337.754 440.324Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.436.241 1.227.067İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.436.241 1.227.067Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-45.230 -256.958İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.969 1.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)37.969 1.785Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.825.917 11.666.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.148.280 -510.507YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.733.532 -14.204.279Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.110.321 365.226Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.110.321 365.226Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.571.489 -15.086.993Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -5.931.131 -13.795.601Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-640.358 -1.291.392Alınan Temettüler16 320.876 164.421Alınan Faiz1.406.760 353.067FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-539.957 9.832.397Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.150.756 57.035.162Kredilerden Nakit Girişleri44.150.756 57.035.162Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.675.299 -28.174.731Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.675.299 -28.174.731İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış23.062.064 -2.172.806Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.807.369 0Ödenen Faiz-27.270.109 -16.855.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.404.148 6.783.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.404.148 6.783.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.381.537 1.616.562DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.785.685 8.400.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri9.785.685 1.381.537Ticari Alacaklar48.380.446 34.100.310İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 9.153.590 5.336.925İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 39.226.856 28.763.385Diğer Alacaklar6.094.877 3.924.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 19.728 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.075.149 3.924.569Stoklar9 19.432.351 17.164.082Peşin Ödenmiş Giderler440.389 1.841.231İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler440.389 1.841.231Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar134.231 0Diğer Dönen Varlıklar16.696.196 16.363.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16.696.196 16.363.279ARA TOPLAM100.964.175 74.775.008TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.964.175 74.775.008DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 4.578.653 4.663.944Diğer Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar7-a 203.359.427 210.137.811Arazi ve Arsalar12.425.000 12.425.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.952.679 9.546.143Binalar46.079.117 46.566.900Tesis, Makine ve Cihazlar116.892.536 122.201.135Taşıtlar0 33.288Mobilya ve Demirbaşlar18.919.835 18.982.295Yapılmakta Olan Yatırımlar90.260 383.050Kullanım Hakkı Varlıkları7-b 12.735.137 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.319.063 4.043.586Bilgisayar Yazılımları4.319.063 4.043.586Peşin Ödenmiş Giderler63.969 3.621İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler63.969 3.621TOPLAM DURAN VARLIKLAR225.058.049 218.850.762TOPLAM VARLIKLAR326.022.224 293.625.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.574.357 38.018.139İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10 56.574.357 38.018.139Banka Kredileri56.574.357 38.018.139Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları66.110.867 45.678.841İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları66.110.867 45.678.841Banka Kredileri10 63.363.179 45.678.841Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.747.688 0Ticari Borçlar67.428.206 56.471.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 2.244.673 1.601.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 65.183.533 54.869.536Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.247.983 910.229Diğer Borçlar12.380.450 16.534.081İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 675.680 5.909.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.704.770 10.624.965Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)718.674 763.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)718.674 763.902Kısa Vadeli Karşılıklar3.249.217 1.640.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar326.605 288.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.922.612 1.351.941ARA TOPLAM207.709.754 160.017.272TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.709.754 160.017.272UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.592.323 56.557.499İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.592.323 56.557.499Banka Kredileri10 28.792.408 56.557.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 8.799.915 0Ticari Borçlar2.473.437 7.233.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.473.437 7.233.552Diğer Borçlar28.295.500 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28.295.500 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.894.303 2.596.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.894.303 2.596.372Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 2.476.479 2.723.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.732.042 69.110.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER281.441.796 229.128.043ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.580.428 64.497.727Ödenmiş Sermaye12 44.762.708 44.762.708Sermaye Düzeltme Farkları12 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)88.239 88.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.086.809 62.112.510Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.086.809 62.112.510Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.417.427 62.735.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.850.638 -2.211.377Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.520.020 1.588.253Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-56.041.046 -36.281.924Net Dönem Karı veya Zararı-19.209.805 -22.077.329TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.580.428 64.497.727TOPLAM KAYNAKLAR326.022.224 293.625.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 181.682.942 190.241.857 67.836.344 78.933.250Satışların Maliyeti13 -99.504.113 -108.636.078 -34.601.707 -45.588.914TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.178.829 81.605.779 33.234.637 33.344.336BRÜT KAR (ZARAR)82.178.829 81.605.779 33.234.637 33.344.336Genel Yönetim Giderleri14 -16.040.829 -15.160.162 -5.378.251 -4.585.034Pazarlama Giderleri14 -56.984.989 -57.002.425 -21.182.886 -20.182.657Araştırma ve Geliştirme Giderleri-157.640 0 -78.749 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.326.947 6.414.357 765.761 3.070.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.019.555 -2.750.491 -241.866 -714.541ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.302.763 13.107.058 7.118.646 10.932.526Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 449.459 312.273 1.340 66.555Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -62.505 -11.871 48.450 -8.653FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.689.717 13.407.460 7.168.436 10.990.428Finansman Gelirleri17 1.029.831 211.677 609.681 69.205Finansman Giderleri17 -29.999.346 -23.889.801 -9.664.216 -10.336.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.279.798 -10.270.664 -1.886.099 723.022Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri69.993 401.227 137.568 121.037Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 69.993 401.227 137.568 121.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.209.805 -9.869.437 -1.748.531 844.059DÖNEM KARI (ZARARI)-19.209.805 -9.869.437 -1.748.531 844.059Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-19.209.805 -9.869.437 -1.748.531 844.059Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 18 -0,42910000 -0,22050000 -0,03910000 0,01890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-707.494 -233.607 -144.430 -72.053Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-799.079 -411.018 -45.494 16.547Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-85.291 127.917 -135.045 -106.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler176.876 49.494 36.109 18.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi159.818 82.204 9.100 -3.309Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17.058 -32.710 27.009 21.324Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-707.494 -233.607 -144.430 -72.053TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.917.299 -10.103.044 -1.892.961 772.006Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-19.917.299 -10.103.044 -1.892.961 772.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794931BIST