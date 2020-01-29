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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

29.01.2020 18:30
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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Kaynak Suyu Kiralaması
İhaleyi Açan Taraf
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
25.12.2019 Tarihinde Alınmıştır.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Grup Olarak İhaleye Girilmemiştir.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Grup Olarak İhaleye Girilmemiştir.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/01/2020
İhale Sonucu
Kazanılmıştır.
İhale Bedeli
3.550.920 TL/YIL+KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Tamamı
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,2 (01.01.2019-30.09.2019 dönemi baz alınmıştır.)
Açıklamalar

               Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Bursa/İnegöl tesisimizin su kaynağına ilişkin ihalesi şirketimiz tarafından alınmış olup "İçme Suyu Kaynağı Kira Sözleşmesi" imzalanmıştır. Şirketimiz bu kapsamda ilgili tesisteki mevcut kaynak kapasitesine ilave olarak bu ihaleyle aldığı söz konusu kaynağın beş yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaktır.
Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 25.12.2019 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1  Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.
Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihalenin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
 
 Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815221


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