***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.10.2019 10:52
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
30.09.2019 Alım 1792 7.745,68
30.09.2019 Satım 1986 8.595,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789334
BIST
11:17104.742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -290,56
|Açılış
|: 105.275
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|Önceki Kapanış
|: 105.033
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105.297
En Düşük
104.596
11:175,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0402
|Açılış
|: 5,6700
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|Önceki Kapanış
|: 5,6380
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5,6919
En Düşük
5,6420
11:176,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,1700
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2002
En Düşük
6,1495
11:17266,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,85
|Açılış
|: 266,57
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
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267,91
En Düşük
265,73