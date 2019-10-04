***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.10.2019 10:50
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
03.10.2019 Alım 3349 15.019,58
03.10.2019 Satım 3990 17.894,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790143
BIST
11:31103.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 584,40
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.516
En Düşük
102.824
11:315,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7121
En Düşük
5,6866
11:316,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
11:31276,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,05
|Açılış
|: 276,68
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47