***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.10.2019 11:01
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
11.10.2019 Alım 500 2.212,50
11.10.2019 Satım 750 3.345,30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792893
BIST
15:2894.922
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
93.382
15:285,9356
En Yüksek
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5,9371
En Düşük
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15:286,5487
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5528
En Düşük
6,4933
15:28284,74
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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285,62
En Düşük
281,12