***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.10.2019 10:58
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
15.10.2019 Alım 1779 7.937,60
15.10.2019 Satım 2163 9.679,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793436
BIST
13:2893.739
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
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|Açılış
|: 93.515
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|Önceki Kapanış
|: 95.258
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94.391
En Düşük
93.094
13:285,9016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 5,9030
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|Önceki Kapanış
|: 5,8950
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5,9326
En Düşük
5,8834
13:286,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 6,5150
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|Önceki Kapanış
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6,5515
En Düşük
6,4930
13:28281,43
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,20
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
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283,02
En Düşük
280,65