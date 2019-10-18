***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.10.2019 10:50
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
17.10.2019 Alım 2980 14.044,10
17.10.2019 Satım 4241 20.102,80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793884
BIST
11:3098.397
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 3.500,91
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.474
En Düşük
98.002
11:305,7851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0407
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
11:306,4404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0479
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
11:30276,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,70
|Açılış
|: 276,78
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59