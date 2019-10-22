***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.10.2019 10:46
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
21.10.2019 Alım 4080 19.336,52
21.10.2019 Satım 3108 14.654,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794192
BIST
13:2597.862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 537,95
|Açılış
|: 97.531
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|Önceki Kapanış
|: 97.324
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98.081
En Düşük
97.268
13:255,8348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0235
|Açılış
|: 5,8320
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|Önceki Kapanış
|: 5,8270
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5,8647
En Düşük
5,8264
13:256,5045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0290
|Açılış
|: 6,4950
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|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,5489
En Düşük
6,4957
13:25279,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 279,10
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|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,98
En Düşük
278,75