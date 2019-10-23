***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.10.2019 11:04
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
22.10.2019 Alım 500 2.367,50
22.10.2019 Satım 591 2.834,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794331
BIST
16:2599.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.681,79
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.582
En Düşük
98.637
16:255,7567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0517
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7525
16:256,4030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0607
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4007
16:25276,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,50
|Açılış
|: 276,39
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,80
|25.189.504
|% 16,24
|
|IHYAY
|0,87
|102.217.803
|% 12,99
|
|DOKTA
|36,02
|7.903.597
|% 12,92
|
|TURGG
|42,20
|15.619.436
|% 11,52
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,60
|154.870
|% -14,08
|
|DGGYO
|2,91
|21.963.837
|% -5,52
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|677.853
|% -4,07
|
|THYAO
|11,88
|1.192.874.312
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|438.060.470
|% 3,11
|
|ASELS
|18,08
|410.649.624
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,16
|392.506.236
|% 1,42
|
|KRDMD
|2,24
|306.504.351
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.504.351
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.217.803
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,52
|54.660.067
|% 4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.192.874.312
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,87
|85.970.863
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4026
|7,4397
|% -0,72
|
|Frank
|5,7983
|5,8332
|% -0,84
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,02
|
|Yarım
|884
|907
|-5,81
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|-0,78
|
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