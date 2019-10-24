***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.10.2019 10:45
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
23.10.2019 Alım 127 612,14
23.10.2019 Satım 750 3.645,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794469
BIST
14:31101.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.418,25
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0360
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|4,98
|5.526.200
|% 15,28
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,75
|1.293.120
|% -4,55
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,04
|756.552.005
|% 1,18
|
|GARAN
|9,85
|441.280.342
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,34
|393.759.258
|% 1,94
|
|ASELS
|18,41
|245.430.877
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,26
|183.518.031
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,26
|183.518.031
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,21
|97.241.020
|% 9,01
|
|ISFIN
|2,43
|174.336.308
|% 4,29
|
|IHYAY
|0,91
|66.930.283
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,27
|88.699.548
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4034
|7,4406
|% 0,27
|
|Frank
|5,7915
|5,8263
|% 0,47
|
|Riyal
|1,5307
|1,5384
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-1,65
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.820
|1.865
|-8,79
|
|Yarım
|880
|902
|-4,25
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,12
|
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