***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.10.2019 10:38
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
24.10.2019 Alım 1250 5.792,50
24.10.2019 Satım 250 1.172,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794715
BIST
11:26100.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 260,34
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:265,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0103
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:266,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:26279,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,54
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,70
|31.762.619
|% 19,00
|
|DITAS
|7,39
|4.846.593
|% 13,00
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.689
|% -6,22
|
|ADNAC
|1,80
|2.509.104
|% -4,76
|
|MAALT
|22,66
|649.433
|% -4,55
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|ASELS
|18,61
|206.107.797
|% 2,42
|
|GARAN
|9,64
|113.346.702
|% -0,62
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,19
|80.905.390
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,79
|62.083.634
|% 2,60
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|OSTIM
|1,28
|35.530.039
|% -1,54
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,25
|26.578.107
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3938
|7,4309
|% 0,08
|
|Frank
|5,7979
|5,8328
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,64
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|-0,32
|
Seans Raporu
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11:41
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