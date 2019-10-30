***PIT* *BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.10.2019 10:01
***PIT******BURVA*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
28.10.2019 Alım 250 1.175,00
28.10.2019 Satım 250 1.190,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795284
BIST
14:3797.893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -575,58
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
14:375,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0129
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:376,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:37277,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 277,90
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,17
|81.060.713
|% 13,21
|
|KLMSN
|14,73
|44.256.934
|% 12,27
|
|ACSEL
|4,84
|13.273.408
|% 9,26
|
|BOSSA
|5,51
|34.809.536
|% 7,62
|
|ANELE
|2,15
|9.732.715
|% 7,50
|
|METRO
|2,32
|34.060.035
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|DERIM
|3,32
|891.198
|% -9,04
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,76
|18.316.549
|% -7,56
|
|THYAO
|11,54
|373.679.866
|% -0,86
|
|EREGL
|6,47
|212.435.300
|% -1,07
|
|FENER
|16,54
|196.994.927
|% 4,03
|
|ISFIN
|2,42
|161.701.382
|% -4,35
|
|TTKOM
|5,92
|156.798.793
|% 1,89
|
|IHLAS
|0,60
|49.556.059
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,42
|161.701.382
|% -4,35
|
|MEPET
|1,89
|76.098.264
|% 3,28
|
|KRDMD
|2,12
|70.698.752
|% -1,85
|
|EREGL
|6,47
|212.435.300
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3976
|7,4347
|% 0,33
|
|Frank
|5,7838
|5,8186
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5229
|1,5306
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-2,77
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.832
|1.877
|-2,57
|
|Yarım
|885
|908
|-1,24
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,80
|59,80
|0,18
|
Seans Raporu
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14:51XU100
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14:49AVHOL
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Yüzde -5.33 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 820 adet işlem