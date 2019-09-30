***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.09.2019 18:18
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
18.09.2019 - 30.09.2019
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 18.09.2019 - 30.09.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789282
BIST
11:20104.737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -296,27
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:205,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0390
|Açılış
|: 5,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:206,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:20266,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,86
|Açılış
|: 266,56
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73