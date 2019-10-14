***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.10.2019 18:19
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
01.10.2019 - 14.10.2019
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 01.10.2019 - 14.10.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793128
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0457
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0505
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
18:05283,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,34
|Açılış
|: 284,02
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12