***PIT* *MEGAP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 11:14
***PIT******MEGAP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
09.10.2019 Alım 10 18,80
09.10.2019 Satım 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792028
BIST
12:5398.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -935,74
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
98.555
12:535,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,8830
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8879
En Düşük
5,8615
12:536,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,4850
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5038
En Düşük
6,4447
12:53285,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,08
|Açılış
|: 285,29
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63