***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840Transferler7.108 4.842.934 -4.850.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.190 -11.534 1.298.765 1.288.421 1.288.421Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -56.249 1.072.783 7.486.962 1.298.765 20.302.261 20.302.261Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158Transferler-1.221.664 1.221.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.988 13.986.952 14.004.940 14.004.940Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -29.935 1.072.783 6.265.298 13.986.952 31.795.098 31.795.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.290.381 -5.856.834Dönem Karı (Zararı)33 13.806.471 1.298.765Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 13.806.471 1.298.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.450.688 536.886Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 741.014 209.305Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler76.483Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler76.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47-54 28.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.728Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.657.884 262.632Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler33 23.062 -11.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.924.962 -7.571.446Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -11.221.811 -1.657.897Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.608.781 -1.766.383İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 19İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 5.608.762 -1.766.383Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -142.566Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-32 -3.122.674 -465.952İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-32 -3.122.674 -465.952Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -233.633 -3.401.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 125.605 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -359.238 -3.401.626Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-30-32 186.941 -279.588İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 186.941 -279.588Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.332.197 -5.735.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -41.816 -121.039YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-70.353 -140.176Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -70.353 -140.176Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -70.353 -140.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.310.134 5.513.617Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22-23-25 -8.310.134 5.513.617YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-90.106 -483.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-90.106 -483.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 287.378 700.134DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 197.272 216.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 197.272 287.378Finansal Yatırımlar8 31.252.779 20.030.968Ticari Alacaklar9 24.861.466 30.796.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 19İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 24.861.466 30.796.591Diğer Alacaklar366.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 366.603Türev Araçlar12 304.337 161.771Peşin Ödenmiş Giderler15 156.068 48.882Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 157.901 80.737Diğer Dönen Varlıklar32 168.486 34.326ARA TOPLAM57.464.912 51.440.672TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.464.912 51.440.672DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 294.711 294.711Diğer Alacaklar11 4.043.988 1.280.907İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.043.988 1.280.907Maddi Duran Varlıklar20 3.527.895 4.198.555Binalar20 3.090.460 3.696.329Tesis, Makine ve Cihazlar20 154.451 163.188Taşıtlar20 188.754 234.667Mobilya ve Demirbaşlar20 51.210 65.706Diğer Maddi Duran Varlıklar20 43.020 38.665Peşin Ödenmiş Giderler15 843TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.867.437 5.774.173TOPLAM VARLIKLAR65.332.349 57.214.845KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 7.735.000 15.329.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.735.000 15.329.000Banka Kredileri22 7.735.000 15.329.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 424.277 970.635İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 424.277 970.635Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 436.284 1.049.910Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 -12.007 -79.275Ticari Borçlar9 21.631.953 21.865.584İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 325.999 200.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 21.305.954 21.665.190Diğer Borçlar11 26.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 26.625Kısa Vadeli Karşılıklar30 94.735 97.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 77.966 70.288Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 16.769 26.732Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 166.762 190.255ARA TOPLAM30.079.352 38.452.494TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.079.352 38.452.494UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 169.776İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25 169.776Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 172.208Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar25 -2.432Uzun Vadeli Karşılıklar30 233.716 254.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 233.716 254.483Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 3.224.183 547.934TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.457.899 972.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.537.251 39.424.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.795.098 17.790.158Ödenmiş Sermaye33 10.500.000 10.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -29.935 -47.923Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -29.935 -47.923Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 1.072.783 1.072.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 6.265.298 7.486.962Net Dönem Karı veya Zararı33 13.986.952 -1.221.664TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.795.098 17.790.158TOPLAM KAYNAKLAR65.332.349 57.214.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 2.069.855.641 2.034.076.296 614.601.666 803.552.309Satışların Maliyeti45 -2.060.662.175 -2.027.779.306 -609.025.257 -800.890.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.193.466 6.296.990 5.576.409 2.661.893BRÜT KAR (ZARAR)9.193.466 6.296.990 5.576.409 2.661.893Genel Yönetim Giderleri47 -4.767.102 -3.897.674 -1.457.615 -1.328.402Pazarlama Giderleri47 -1.286.874 -1.150.523 -462.179 -363.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 62.954 127.676 -5.829 22.168Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -37.309 -37.309 2.565ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.165.135 1.376.469 3.613.477 995.197Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 113.640 37.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.165.135 1.490.109 3.613.477 1.033.077Finansman Gelirleri51 15.040.610 1.255.039 6.187.865 199.917Finansman Giderleri51 -1.547.618 -1.183.751 -343.347 -296.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.658.127 1.561.397 9.457.995 936.138Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.671.175 -262.632 -1.146.832 -10.924Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -2.671.175 -262.632 -1.146.832 -10.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.986.952 1.298.765 8.311.163 925.214DÖNEM KARI (ZARARI)13.986.952 1.298.765 8.311.163 925.214Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.986.952 1.298.765 8.311.163 925.214Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 56 1,33210000 0,12370000 0,79150000 0,08810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.988 1.190 3.800 -12.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.062 1.526 4.871 -16.638Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.074 -336 -1.071 3.660Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.074 -336 -1.071 3.660Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -11.534 0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 -14.787 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-14.787 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.253DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.988 -10.344 3.800 -12.978TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.968.964 1.288.421 8.314.963 912.236Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.968.964 1.288.421 8.314.963 912.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794730BIST