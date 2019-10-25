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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.10.2019 11:28
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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
2019/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                           
  İstanbul,  25.10.2019
 
 
 
T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
 
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 25.10.2019
Karar Sayısı: 2019/14
 
Şirketimizin 01 Ocak-30 Eylül 2019 yılı   hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş, mali tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
 
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,      01 Ocak – 30 Eylül 2019 hesap dönemine ait mali tablolar ve eklerinde bulunan mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar, şirketimizin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 Saygılarımızla,
 PİRAMİT  MENKUL KIYMETLER  A.Ş.
 
 
 
 
 
 MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.                GENEL MÜDÜR
     REYHAN YOLCUBAL               MEHMET OSMANOĞLU
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794731


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Yarım 889 912 1,92  
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Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,32  
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