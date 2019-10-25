***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/10/2019Karar Sayısı2019/14Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıİstanbul, 25.10.2019T.C.SERMAYE PİYASASI KURULUARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİBAŞKANLIĞIANKARASermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,Karar Tarihi: 25.10.2019Karar Sayısı: 2019/14Şirketimizin 01 Ocak-30 Eylül 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş, mali tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak – 30 Eylül 2019 hesap dönemine ait mali tablolar ve eklerinde bulunan mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar, şirketimizin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. GENEL MÜDÜRREYHAN YOLCUBAL MEHMET OSMANOĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794731BIST