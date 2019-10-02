***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.10.2019 10:36
***PIT******RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
01.10.2019 Alım 0 0
01.10.2019 Satım 1 2,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789553
BIST
11:04104.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 365,57
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.280
En Düşük
103.268
11:045,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:046,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:04273,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,38
|Açılış
|: 273,51
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26