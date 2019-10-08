***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.10.2019 11:07
***PIT******RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
07.10.2019 Alım 110 262,90
07.10.2019 Satım 500 1.202,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791209
BIST
17:20101.888
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.104,80
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:205,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0195
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:206,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:20280,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,66
|Açılış
|: 280,69
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88