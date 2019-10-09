***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2019 10:56
***PIT******RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
08.10.2019 Alım 1055 2.796,80
08.10.2019 Satım 803 2.147,10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791765
BIST
13:16101.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -648,07
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
13:165,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8467
En Düşük
5,8186
13:166,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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6,4242
En Düşük
6,3744
13:16282,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 282,27
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72