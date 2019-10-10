***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 11:14
***PIT******RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
09.10.2019 Alım 1034 2.714,64
09.10.2019 Satım 750 2.002,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792026
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0465
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8993
En Düşük
5,8233
18:056,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0697
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,5167
En Düşük
6,4139
18:05281,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,46
|Açılış
|: 281,83
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12