***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.10.2019 11:32
***PIT******RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
10.10.2019 Alım 1000 2.600,00
10.10.2019 Satım 1501 3.967,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792566
BIST
12:4098.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 178,16
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:405,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0346
|Açılış
|: 5,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:406,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4757
En Düşük
6,4139
12:40282,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,48
|Açılış
|: 282,79
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15