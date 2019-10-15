***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 11:32
***PIT******RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
14.10.2019 Alım 1033 2.576,50
14.10.2019 Satım 1033 2.591,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793268
BIST
15:0495.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.481,65
|Açılış
|: 95.593
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|Önceki Kapanış
|: 93.981
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95.873
En Düşük
94.790
15:045,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0540
|Açılış
|: 5,8790
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9342
En Düşük
5,8604
15:046,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0720
|Açılış
|: 6,4700
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5484
En Düşük
6,4629
15:04282,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,35
|Açılış
|: 282,23
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
280,80