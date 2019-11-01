***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.11.2019 10:53
***PIT******RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
31.10.2019 Alım 1000 2.150,00
31.10.2019 Satım 250 547,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796058
BIST
11:3698.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 48,20
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:365,7335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0208
|Açılış
|: 5,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:366,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:36279,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,12
|Açılış
|: 279,04
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,81
|21.704.553
|% 13,48
|
|ACSEL
|4,88
|10.195.028
|% 10,16
|
|MSGYO
|1,59
|20.589.005
|% 8,16
|
|TACTR
|3,90
|2.617.652
|% 7,73
|
|IZTAR
|5,94
|5.385.342
|% 7,41
|
|METRO
|2,64
|17.896.437
|% -8,97
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|YGYO
|0,45
|3.701.443
|% -6,25
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|ORMA
|3,00
|3
|% -5,36
|
|FENER
|16,51
|138.964.212
|% 3,84
|
|THYAO
|11,68
|138.122.668
|% 0,34
|
|EREGL
|6,57
|111.790.532
|% 0,46
|
|TTKOM
|5,88
|104.565.550
|% 1,20
|
|GARAN
|9,24
|76.904.117
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,61
|38.487.359
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,50
|71.247.316
|% -1,19
|
|MEPET
|1,89
|36.329.862
|% 3,28
|
|TTKOM
|5,88
|104.565.550
|% 1,20
|
|EREGL
|6,57
|111.790.532
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4066
|7,4437
|% 0,45
|
|Frank
|5,7874
|5,8223
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5236
|1,5313
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.515
|1,38
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,64
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,56
|59,56
|-0,06
|