***PIT* *ULAS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 11:32
***PIT******ULAS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
14.10.2019 Alım 0 0
14.10.2019 Satım 10 14,80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793270
BIST
15:0495.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.488,60
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
15:045,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0540
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
15:046,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0720
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4629
15:04282,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -2,31
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80