***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 139.055.322 121.929.704 51.112.752 41.910.713Satışların Maliyeti17 -128.833.741 -112.011.725 -47.042.810 -36.923.962TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.221.581 9.917.979 4.069.942 4.986.751BRÜT KAR (ZARAR)10.221.581 9.917.979 4.069.942 4.986.751Genel Yönetim Giderleri18 -4.181.793 -2.636.518 -1.329.870 -1.038.096Pazarlama Giderleri19 -296.800 -285.557 -136.837 -96.263Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.850.362 8.291.924 2.190.629 5.607.294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.243.344 -10.804.502 -1.995.940 -7.722.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.350.006 4.483.326 2.797.924 1.737.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 996 71.670 0 70.470Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.933 -6.715 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.348.069 4.548.281 2.797.924 1.807.803Finansman Giderleri25 -121.841 -314.578 -46.629 -29.155SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.226.228 4.233.703 2.751.295 1.778.648Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.601.251 -1.002.820 -613.848 -392.382Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.660.636 -1.787.727 -673.410 -1.452.293Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 59.385 784.907 59.562 1.059.911SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266DÖNEM KARI (ZARARI)5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kr) 27 0,24730000 0,14200000 0,09400000 0,06090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.542.494 9.718.550Dönem Karı (Zararı)5.624.977 3.230.883Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.624.977 3.230.883Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.799.414 -571.050Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.347.012 1.170.409Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler747.649 -187.960Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-775.429 -661.630Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-775.429 -661.630Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler876.994 -1.829.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.601.251 1.002.820Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 1.937 -64.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.554.564 7.724.651Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.733.784 1.794.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler583.102 -4.246.552Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.958.827 -6.627.460Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.578.539 15.477.770İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.663.725 11.725.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.085.186 3.752.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.382.034 1.326.606Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.978.955 10.384.484Alınan Faiz687.411 655.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -104.539 -314.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.019.333 -1.007.101YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.942.118 -2.012.624Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.018 115.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -4.948.136 -2.127.952FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-623.611 -9.855.866Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-600.294 -9.450.000Ödenen Faiz-23.317 -405.866YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.976.765 -2.149.940Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi632.381 -2.152.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.609.146 -4.302.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.457.888 9.475.833DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.067.034 5.173.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.067.034 20.457.888Ticari Alacaklar11.021.485 24.764.376İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.021.485 24.764.376Diğer Alacaklar59.382 59.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 59.382 59.211Stoklar7 22.968.968 14.010.141Peşin Ödenmiş Giderler8 3.211.330 4.627.459Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 493.512Diğer Dönen Varlıklar11 1.312.302 6.812ARA TOPLAM65.640.501 64.419.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.640.501 64.419.399DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 17.361.557 13.583.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 467.928 652.809Peşin Ödenmiş Giderler8 21.292 414Ertelenmiş Vergi Varlığı26 70.686 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.921.463 14.236.730TOPLAM VARLIKLAR83.561.964 78.656.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 1.613.769 0Ticari Borçlar17.464.566 14.473.777İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 16.046.118 12.382.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.418.448 2.091.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 274.007 239.481Diğer Borçlar147.256 4.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 147.256 4.929Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.628.663 9.575.959Diğer Sözleşme Yükümlülükleri8 3.628.663 9.575.959Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 641.303 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.133.596 1.555.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 935.843 789.439Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.197.753 766.555Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 236.047 2.375.974ARA TOPLAM26.139.207 28.226.114TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.139.207 28.226.114UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 1.354.128 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.526 49.896Diğer Sözleşme Yükümlülükleri8 5.526 49.896Uzun Vadeli Karşılıklar851.467 644.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 851.467 644.719Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 23.908TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.211.121 718.523TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.350.328 28.944.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.211.636 49.711.492Ödenmiş Sermaye16 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları16 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.820.534 3.945.367Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.820.534 3.945.367Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-756.592 -631.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.187.299 959.489Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.096.719 15.142.345Net Dönem Karı veya Zararı5.624.977 5.182.184TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.211.636 49.711.492TOPLAM KAYNAKLAR83.561.964 78.656.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 1.320.481 -631.989 725.589 11.569.138 3.807.107 15.376.245 41.272.433 41.272.433Transferler233.900 3.573.207 -3.807.107Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-124.610 3.230.883 3.230.883 3.106.273 3.106.273Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 1.320.481 -756.599 959.489 15.142.345 3.230.883 18.607.128 44.378.706 44.378.706Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 49.711.492Transferler227.810 4.954.374 -5.182.184Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-124.833 5.624.977 5.624.977 5.500.144 5.500.144Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -756.592 1.187.299 20.096.719 5.624.977 25.949.506 55.211.636 55.211.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-124.833 -124.610 -14.742 -33.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -160.042 -159.757 -18.900 -43.507Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.209 35.147 4.158 9.571Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 35.209 35.147 4.158 9.571Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-124.833 -124.610 -14.742 -33.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.500.144 3.106.273 2.122.705 1.352.330Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.500.144 3.106.273 2.122.705 1.352.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795004BIST