***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2019 17:51
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru Tamer Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 29.01.2015 0 212 359 17 95 tamere@plastkart.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701224
Ali Yıldız Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 0 212 736 12 00 yildiza@plastkart.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793353
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