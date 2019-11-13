***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2019 16:42
***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 7. Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 730
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.08.2018 13.08.2018 14.08.2018 4,9399 3.951.920 Evet
2 13.11.2018 12.11.2018 13.11.2018 6,6456 5.316.480 Evet
3 12.02.2019 11.02.2019 12.02.2019 6,2238 4.979.040 Evet
4 14.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 5,5329 4.426.320 Evet
5 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 6,8579 5.486.320 Evet
6 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,981
7 13.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 4,1759
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 80.000.000 TL nominal değerli TRSPLDG52014 ISIN kodlu tahvilin 13.02.2020 tarihli 6. kupon faiz oranı % 4,1759 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798706
BIST