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***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.11.2019 13:20
GÜNCEL HABERLER



***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 6. Kupon Ödemesi ve 7. Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 730
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.08.2018 13.08.2018 14.08.2018 4,9399 3.951.920 Evet
2 13.11.2018 12.11.2018 13.11.2018 6,6456 5.316.480 Evet
3 12.02.2019 11.02.2019 12.02.2019 6,2238 4.979.040 Evet
4 14.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 5,5329 4.426.320 Evet
5 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 6,8579 5.486.320 Evet
6 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,981 3.984.800 Evet
7 13.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 4,1759
8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 80.000.000,00 TL tutarındaki tahvilin 6. kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup 13.02.2020 tarihinde ödemesi yapılacak 7. kupon faiz oranı % 4,1759 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798865


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KLNMA 38,56 16.453.003 % 14,97  
RYGYO 2,35 8.243.888 % 13,53  
PINSU 2,26 21.479.560 % 10,78  
FLAP 3,38 84.488.125 % 9,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3682 7,4051 % 0,19  
Frank 5,7981 5,8330 % 0,33  
Riyal 1,5303 1,5380 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 3,92  
Altın Gr. 272 272 1,86  
Cumhuriyet 1.806 1.833 6,00  
Tam 1.797 1.842 8,50  
Yarım 869 891 4,11  
Çeyrek 436 446 2,05  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,11  
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