***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 89.230 1.216.670 1.216.670Transferler89.230 -89.230 0 0Dönem Karı (Zararı)0 683.120 683.120 683.120Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 216.670 683.120 1.899.790 1.899.790Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926Transferler971.256 -971.256 0 0Dönem Karı (Zararı)267.674 267.674 267.674Sermaye Arttırımı200.000 -200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 987.926 267.674 2.455.600 2.455.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.243.139 0Dönem Karı (Zararı)267.674 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler79.466 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler79.466İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler895.999 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler371.764 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)371.764Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.247Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.452 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.452Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.995.322 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.995.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.450.292 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.450.292Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.243.139 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.807 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-151.807YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.091.332 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.091.332 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.229.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.320.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.320.903 1.229.571Ticari Alacaklar174.673 577.858İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 174.673 577.858Diğer Alacaklar32.147 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.147 726Peşin Ödenmiş Giderler4 76.533 34.286Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 41.443Diğer Dönen Varlıklar8 0 5.995.322ARA TOPLAM2.604.256 7.879.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.604.256 7.879.206DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.604.256 7.879.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11.680 4.449İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.680 4.449Diğer Borçlar130.854 116.633İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 130.854 116.633Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 6.122 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 0 5.450.292ARA TOPLAM148.656 5.571.374TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.656 5.571.374UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERCari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar9 0 119.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 119.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER148.656 5.691.280ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.455.600 2.187.926Ödenmiş Sermaye10 1.200.000 1.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları987.926 216.670Net Dönem Karı veya Zararı267.674 971.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.455.600 2.187.926TOPLAM KAYNAKLAR2.604.256 7.879.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.006.898 1.378.290 521.121 462.189Satışların Maliyeti12 -1.838.716 -1.206.324 -477.987 -420.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)168.182 171.966 43.134 42.017BRÜT KAR (ZARAR)168.182 171.966 43.134 42.017Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.829 37 22.829 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)191.011 172.003 65.963 42.017Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)191.011 172.003 65.963 42.017Finansman Gelirleri13 626.380 852.260 116.545 606.675Finansman Giderleri14 -470.251 -135.313 -148.283 -135.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)347.140 888.950 34.225 513.390Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-79.466 -205.830 -7.599 -113.036Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -199.372 -196.297 -7.599 -113.036Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 119.906 -9.533 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)267.674 683.120 26.626 400.354DÖNEM KARI (ZARARI)267.674 683.120 26.626 400.354Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları267.674 683.120 26.626 400.354Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar317BIST