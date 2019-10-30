***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/10/2019Karar Sayısı2019/16Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTARİH: 30.10.2019FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININKABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUKARAR TARİHİ : 30.10.2019KARAR SAYISI : 2019/16SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ UYARINCASORUMLULUK BEYANIa) Paamco Miren Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ") uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 01.01.2019-30.09.2019 tarihli ara hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun Tarafımızca incelendiğini,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,Ali Yavuz Birdal Buket İnceFinansal Raporlamadan Sorumlu Finansal Raporlamadan SorumluYönetim Kurulu Üyesi Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795319BIST