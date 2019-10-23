***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.114.791 1.462.090 716.055 410.082Satışların Maliyeti18 -1.159.751 -244.870 -307.949 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)955.040 1.217.220 408.106 410.082BRÜT KAR (ZARAR)955.040 1.217.220 408.106 410.082Genel Yönetim Giderleri19 -1.137.701 -781.429 -423.311 -275.200Pazarlama Giderleri19 -71 -154 0 -53Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 126.735 15.260 100.460 8.904Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.646 -1.513 -1.189 -417ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-58.643 449.384 84.066 143.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 840.027 570.267 41.773 -5.524Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 61.874FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)781.384 1.019.651 125.839 199.666Finansman Gelirleri23 415.175 230.896 117.116 93.312Finansman Giderleri24 -1.665 -136 -334 -17SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.194.894 1.250.411 242.621 292.961Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-150.411 -249.723 -54.997 -65.226Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -76.498 -155.453 -33.289 -53.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -73.913 -94.270 -21.708 -11.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.044.483 1.000.688 187.624 227.735DÖNEM KARI (ZARARI)1.044.483 1.000.688 187.624 227.735Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.044.483 1.000.688 187.624 227.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI663.387 733.756Dönem Karı (Zararı)1.044.483 1.000.688Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.044.483 1.000.688Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-212.509 -263.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 54.917 50.234Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.215 21.872Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 -326.124 -427.867Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 73.913 92.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-189.427 -11.097Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-161.409 48.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -161.409 48.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.314 -20.761İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.314 -20.761Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -23.235 -21.828Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.125 -4.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.125 -4.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.972 -13.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 -3.972 -13.105Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları642.547 726.404Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 20.840 7.352YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-698.476 -491.773Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-653.156 -449.694Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -45.320 -42.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.089 241.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 -35.089 241.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.332.330 1.768.768DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.297.241 2.010.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.297.241 2.332.330Finansal Yatırımlar2.203.280 1.224.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 2.203.280 1.224.000Ticari Alacaklar231.762 70.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 231.762 70.353Diğer Alacaklar17.000 20.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 17.000 20.000Peşin Ödenmiş Giderler26.814 3.579İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 26.814 3.579ARA TOPLAM4.776.097 3.650.262TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.776.097 3.650.262DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar16.698 15.012İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 16.698 15.012Maddi Duran Varlıklar178.014 184.346Mobilya ve Demirbaşlar12 178.014 184.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.467 5.732Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.467 5.732TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.456.280 1.464.191TOPLAM VARLIKLAR6.232.377 5.114.453KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9.790 11.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 9.790 11.915Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 32.942 12.102Kısa Vadeli Karşılıklar17.290 11.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 10.658 5.014Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.632 6.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.787 30.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 26.787 30.759ARA TOPLAM86.809 66.386TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.809 66.386UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar272.563 262.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 272.563 262.056Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 80.666 6.753TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER353.229 268.809TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER440.038 335.195ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.792.339 4.779.258Ödenmiş Sermaye17 750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları17 754.619 754.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-51.149 -19.747Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -51.149 -19.747Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.624 236.624Yasal Yedekler17 236.624 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 3.057.762 2.190.881Net Dönem Karı veya Zararı1.044.483 866.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.792.339 4.779.258TOPLAM KAYNAKLAR6.232.377 5.114.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069Transferler