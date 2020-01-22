***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Değerleme Raporu









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPar Mavera III projesinde yer alan tali edime konu 61 adet konuta ilişkin değerleme raporuRapor Tarihi17.12.2019AçıklamalarPark Mavera III Projesinde açık artırmaya sunulacak tali edime konu 61 adet konutun güncel değerinin tespiti amacıyla düzenlenen 565/2019/GD_19093 sayılı güncel değerleme raporu sonucu Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16.Maddesinin c) bendi gereğince yayınlanmıştır.Kamuoyuna DuyurulurNot: Değerleme raporu sonucunda yer alan C-2 Blok 61 ve 66 numaralı konutların asli edimle sözleşmesi imzalandığından açık artırmayla satışa sunulmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814053BIST