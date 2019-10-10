***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 11:12
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir. Kamuoyuna Duyurulur
Satışta Olan Konutların Ortalama Satış Fiyatları
Daire Tipi
Adet
Toplam Satış Fiyatı (
?)
Toplam Genel Brüt (m2)
Ortalama Satış Fiyatları (
?)
Ortalama m2 Fiyatı (
?)
2+1 97 104.213.000,00
13.093,91
1.074.360,82
7.958,89
3+1 5 6.969.000,00
933,76
1.393.800,00
7.463,37
4+1 3 4.405.000,00
621,42
1.468.333,33
7.088,60
5+1 4 7.934.000,00
908,15 1.983.500,00
8.736,44
TOPLAM
109
123.521.000,00
15.557,24
1.133.220,18
7.939,78
Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları (Kümülatif)
Daire Tipi
Adet
Toplam Satış Fiyatı (
?)
Toplam Genel Brüt (m2)
Ortalama Satış Fiyatları (
?)
Ortalama m2 Fiyatı (
?)
2+1 148 101.662.509,17
19.773,41
686.908,85
5.141,37
3+1 75
73.711.808,35
14.009,25
982.824,11
5.261,65
4+1 23 27.248.070,90
4.935,56
1.184.698,73
5.520,77
5+1 116 146.821.828,80
26.603,52
1.265.705,42
5.518,89
TOPLAM
362
349.444.217,22
65.321,74
965.315,52
5.349,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792023
BIST
12:5398.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -935,74
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.555
12:535,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8879
En Düşük
5,8615
12:536,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5038
En Düşük
6,4447
12:53285,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,08
|Açılış
|: 285,29
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63